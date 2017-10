Droom voor Bergenaar Sonn Franken is uitgekomen

Verbinden is in Den Enghel aan de Grote Markt waar het om gaat. Schrijvers en dichters waaronder Bert Bevers en Henk Witjes staan naast kunstenaars als Sjoerd van den Boom. Het zijn zowel beginnende als doorgewinterde kunstenaars die aanwezig zijn. Zoals de Bergse schrijver Henk Witjes, die dit voorjaar debuteerde met zijn roman De Idealisten. "Dit is precies wat in Bergen op Zoom op cultureel gebied nog ontbrak", zegt hij. "Het mooie is dat vandaag verschillende kunstdisciplines naast elkaar staan. Doordat het kleinschalig is, leg je snel nieuwe contacten en doe je nieuwe ideeën op, waar in de toekomst wellicht iets moois uit voort kan komen. Wat mij betreft is het een verrijking en zet het de stad nog beter op de culturele kaart."