Droom van Peter (60) komt uit: Ossendrecht wordt magnoliadorp

In december vorig jaar schreven 65 inwoners zich in voor een magnolia die in de voortuin geplant moeten worden. ,,Dat viel tegen”, vertelde Blommerde. In februari werd er een nieuwe oproep gedaan en kwamen er ruim honderd nieuwe bestellingen binnen. ,,Het budget van de gemeente is nu niet meer toereikend.”



Het platform heeft bij de gemeente aangeklopt voor extra budget en DPO-voorzitter Adri van der Vliet verwacht dat de gemeente weer over de brug komt. Blommerde zegt dat er nog 70 bestellingen binnen zijn gekomen van Ossendrechtenaren die magnolia’s uit eigen zak betalen. ,,Half april worden er bij mij 250 magnolia’s afgeleverd. Waar ik die tijdelijk op moet slaan, weet ik nog niet”, verzucht Blommerde die zich overvallen voelt door het succes.