Droog oefenen voor dreigende waterramp bij Volkerak-Zoommeer

Bergse atlete Joleen Jansen presen­teert boek: ‘Hardlopen was een vlucht voor me’

21 november BERGEN OP ZOOM - In kantine d’n Assieschuif bij atletiekvereniging Spado op Sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom wordt zondag een boek gepresenteerd met als titel ‘Ken je me?’ Het is geschreven door Joleen Jansen-Melse (67), in de hardloopwereld bij velen bekend als Joleen Jansen. Onder de vlag van AV Spado boekte de atlete uit Bergen op Zoom jarenlang zowel regionaal als landelijk menig succes. In haar debuut als schrijfster toont zij zich van een heel andere kant.