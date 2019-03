Dronken vrouw naast weg gevonden in roes nadat ze aanrijding veroorzaakt op A58 bij Bergen op Zoom

De politie laat weten dat ze rond 00.30 uur slingerend een ander voertuig probeerde in te halen. Ze had geen goede controle over het stuur en raakte de andere auto aan de achterzijde. Beide auto's stopten op de vluchtstrook, maar toen de veroorzaakster van het ongeluk was uitgestapt liep ze meteen weg.

Dronken

Voor de politie moet het duidelijk zijn geweest dat de vrouw dronken was, ondanks dat ze niet meewerkte. Ze kreeg een proces-verbaal voor dronken rijden en haar rijbewijs is afgepakt. Daarnaast is ook een melding afgegeven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Daarin is het vermoeden neergelegd dat de verdachte niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen.