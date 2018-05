Dronken vrachtwagenchauffeur uit Bulgarije rijdt lantaarnpaal omver in Bergen op Zoom

Bulgaarse inbreker maakt inwoners wakker in Bergen op Zoom en wordt aangehou­den

26 mei BERGEN OP ZOOM - Een 41-jarige man uit Bulgarije is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de Scheldelaan in Bergen op Zoom. Hij zou samen met een kompaan ingebroken hebben in een woning aan de Vechtstraat.