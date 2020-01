Dronken bestuurder verlaat plaats ongeval in Steenbergen en vliegt uit de bocht

Optreden in de Stoelemat is ook voor routiniers iets bijzonders

5 januari BERGEN OP ZOOM - Drummer Herman Bierhuizen is 'licht zenuwachtig'. De muzikanten van coverband Flat Out zijn stuk voor stuk routiniers, maar een optreden in de Stoelemat is toch altijd bijzonder, vindt de oprichter van de band. ,,Een thuiswedstrijd, met zoveel bekenden in de zaal. Dat maakt het net weer anders.''