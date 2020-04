Dronken automobilist uit Bergen op Zoom probeert agent te bijten

In eerste instantie waren agenten kort na middernacht opgeroepen voor een vechtpartij in de Europastraat in Hansweert. Twee dronken vrienden hadden ruzie gekregen en waren aan het vechten geslagen, maar toen de politie arriveerde, was dat al gestopt. Volgens de mannen was de politie niet meer nodig, waarop de agenten vertrokken.

Auto bijna tegen vangrail

Anderhalf uur later zagen de agenten een auto rijden die ze eerder in de straat van de vechtpartij hadden gezien. De auto slingerde en reed bijna tegen een vangrail. Samen met een andere politieauto zetten de agenten de auto aan de kant langs de Oude Rijksweg bij Kruiningen: de bestuurder bleek een van de mannen die eerder aan het vechten waren geweest.

Toen de agenten wilden controleren of de man te veel had gedronken, verzette hij zich hevig, waarbij hij onder meer een agent probeerde te bijten. De automobilist werd geboeid, aangehouden en in een politiecel opgesloten. Uit de ademtest bleek dat de man bijna vier keer zoveel had gedronken als toegestaan. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij wordt verder verhoord. Ook is er aangifte tegen hem gedaan, omdat hij geweld heeft gebruikt tegen een agent.