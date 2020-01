Drones brachten bezoekers Grote Prijs Adrie van der Poel in beeld

HOOGERHEIDE - Het is nog niet bekend hoeveel bezoekers de Grote Prijs Adrie van der Poel zondag heeft getrokken. Onder andere het aantal verkochte digitale tickets is nog niet in beeld bij de organisatie.

Daarom houdt woordvoerder Jan Prop zich liever op de vlakte. ,,Ik heb van de politie schattingen gehoord, maar die leken ons aan de hoge kant.’'

Drones als keuzevak

Een belangrijk hulpmiddel om de vervoersstromen te monitoren zijn de dronebeelden die door het ZuidWestCollege gemaakt zijn. Op dit moment worden alle data verwerkt. De school wil de drones volgend jaar als keuzevak aanbieden, als eerste vmbo in het land. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het schrijven van een curriculum.

Als pilot werd de aan een kabel bevestigde drone ingezet tijdens de veldrit. Arnie van de Ree, binnen het ZuidWestHoekcollege verantwoordelijk voor onderwijs & ontwikkeling, verwacht veel van de drones als studierichting. ,,Het gaat over de techniek, maar ook over dataverwerking. Drones worden steeds breder ingezet, bijvoorbeeld ook in de landbouw. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis kunnen nemen van deze ontwikkeling.’'

Ecoteams ruimden op

De school is via het Wielercollege al vele jaren nauw bij de Grote Prijs Adrie van der Poel betrokken. Daarom ook stond Prop open voor het aanbod om de drone in te zetten. ,,Het leert ons welke ingangen het publiek het meest gebruikt en hoe het verkeer zich verspreidt om te parkeren.’'

De school leverde ook de zogeheten ecoteams, die het zwerfvuil opruimden. Met resultaat, weet Prop. ,,In andere jaren waren tien man van ons twee dagen bezig met vuil prikken. Het verschil was duidelijk merkbaar. We houden de ecoteams er graag bij.’’