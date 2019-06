Dromen worden waarheid in voorstelling Hotel la Pucelle in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het wijkgevoel, dat scheelt maar een letter met het wij-gevoel. En juist dat wilde woningcorporatie Stadlander benadrukken en stimuleren voor haar bewoners met de theatervoorstelling Hotel la Pucelle, die zaterdag en zondag drie keer te zien is geweest in De Maagd.

,,Een voorstelling voor en door huurders'', zegt Martijn Klaassen, die nauwe betrokken was bij de totstandkoming van het theaterspektakel onder regie van Diemer van Wijk. Op zoek naar talent gingen ze de wijken in. ,,En iedereen die auditie gedaan heeft, doet vandaag mee'', lacht Klaassen.

Het verhaal

Hotel la Pucelle gaat over hoop en over dromen, zegt 'hoteldirecteur' Bas van Oevelen, die het spektakel aan elkaar praat. Geholpen door hoofdpiccolo Pierre de Frère, een creatie van acteur Rodney den Broeder. Een hotel met ongeveer 55 gasten, die allemaal inchecken met een bijzondere droom. Het resultaat is een theatervoorstelling met muziek, zang, dans toneel en cabaret en vele verrassende en soms ook ontroerende elementen. Zoals de geweldige danser Nick Sebregts, die zijn idool Michael Jackson naar de kroon steekt met zijn moonwalk, maar ook prachtig freestylet. ,,Ik bedenk het allemaal ter plekke, het is voor mij altijd net zo'n verrassing als voor jullie.‘’

15-06-2017 - Bergen op Zoom - Een bijzondere toneelvoorstelling van Stadlander zaterdag in De Maagd: Hotel La Pucelle.

Eigen stemgeluid

Bijzonder is ook de soundscape die Jordy Huijgens creëert met zijn eigen stemgeluid, laag over laag geloopt. Dan volgt weer een filmpje over de kranige Marleen van der Moere. Door de ziekte van Lyme raakte zij verlamd en je ziet hoe zij zich met hard werken een weg terug vecht. Haar droom? Piano spelen voor een groot publiek. Even later komt ze op en speelt het prachtige I Giorni.

Enthousiasme

Even ontroerend is de dans van de Shakira-sisters, Dewi en Sharon. Twee meiden met een verstandelijke beperking die met hun aanstekelijke enthousiasme de zaal op zijn kop zetten. Aan het begin van de voorstelling laat Joud uit Syrië een foto van zijn familie zien. Die draagt hij overal met zich mee, hij heeft ze in jaren niet gezien. Zijn droom is om viool te spelen. Ga maar oefenen, gelukkig hebben we geluidsdichte kamers, grapt de hoteldirecteur. En af gaat Joud. Maar op het eind keert hij terug, mét viool voor een opzwepende versie van We will rock you.