Drive-in Intratuin Halsteren is opvallend rustig, maar naar binnen gaan de meesten wel

BERGEN OP ZOOM - Echt druk wilde het zaterdag niet worden bij de drive in van Intratuin Halsteren. In het tuincentrum zelf was het echter een drukte van belang.



Intratuin had dit weekend een speciale drive in ingericht. Klanten konden, zonder uit de auto te hoeven, planten en potgrond afhalen. Het bleef er zaterdagmiddag echter rustig. Weekendhulpen Jibbe Leeuwis en Tom van Tilburg stonden er te wachten op klanten. ,,Net hadden we wel drie auto's tegelijk", vertellen ze. ,,Maar verder is het hier heel stil."

De twee nemen extra maatregelen om besmetting te voorkomen. ,,We ontsmetten het pinapparaat iedere keer en wassen onze handen vaker. Maar we maken natuurlijk maar heel weinig contact met de klanten. Zo'n drive in is perfect in deze corona-tijd, maar iedereen gaat naar binnen.”

En inderdaad, in het tuincentrum zelf is het wel druk. ,,We houden ons strikt aan de voorschriften van de RIVM", zegt marketingmanager Gerrie Veraart. ,,Iedere klant krijgt verplicht een karretje mee, zodat er meer afstand wordt bewaard. De karretjes worden gedesinfecteerd en via klantentellers houden we het aantal klanten nauwlettend in de gaten. Op een piekmoment hebben we nu zo'n 200 klanten, nog geen duizend op een dag. Terwijl we normaal op een mooie lentedag soms wel 4500 klanten binnen hebben."