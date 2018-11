Dringen in de kroeg tijdens Nacht van het Levenslied in Bergen op Zoom

‘Heb je even voor mij?’ De eerste zin is nog maar net uitgesproken, of er komen al een paar luide ‘jaaa!’-kreten uit het publiek. De vier mannen van De Floppers in café ‘t Slik weten het publiek goed mee te krijgen met de muziek. Handen gaan de lucht in en zwaaien mee met de maat, terwijl er luidkeels wordt meegezongen met de tekst. Achterin de kroeg aan een ronde tafel staan Monique van Boort uit Steenbergen en Esther van Schoote uit Bergen op Zoom.

,,Nacht van het Levenslied? Ik kom wel ieder jaar”, zegt Van Boort. ,,Het is altijd leuk en lachen, al houden we meestal niet echt van Nederlandstalig. Dit zijn wel echt liedjes van vroeger, dus dat is wel leuk.”

De organisatie achter de Nacht heeft al eerder aangekondigd de avond op een andere manier te willen invullen. ,,Ze hebben meestal wel leuke ideeën, dus dat zie ik met vertrouwen tegemoet.” Van Schoote: ,,Wat ik zelf zie, als je kijkt naar De Floppers hadden ze vorig jaar dezelfde pakken aan, het repertoire was niet echt anders, ik denk dat dat wel anders kan. Nodig het publiek ook mee uit, bedenk een thema, dat iedereen hier verkleed staat.” ,,De Toppers hebben toch ook ieder jaar andere pakken?”, vult Van Boort aan.

‘t Slik is niet het enige café wat aardig vol zit zaterdagavond. De Markies, bijvoorbeeld, waar Marijn van Geel bijna midden in het publiek staat en de aandacht trekt van alle aanwezigen. Niet dat hij makkelijk te negeren is, de muziek staat zo hard dat het vanbuiten klinkt alsof de ramen ieder moment uit de kozijnen kunnen trillen. In Anja’s Oosterwaal is het nóg drukker, daar is het praktisch onmogelijk om nog bij het podium te komen. Koorlid Jac Oosterwaal (voormalig eigenaar van het café) van Lappe & Gare is net klaar met optreden.

