Drietal uit Hoogerheide trekt vuurwapen en bedreigt vrouw uit Bergen op Zoom: politie treedt op

Het gedoe voltrok zich maandagavond omstreeks 19.30 uur bij een woning aan het Hof van Beieren in Bergen op Zoom. Een vrouw uit Bergen op Zoom zou daar door het drietal bedreigd zijn. De aanleiding voor de ruzie zou mogelijk in een conflict op social media liggen. De vrouw schakelde de politie direct in en beschreef in wat voor auto het drietal wegreed.

Daaropvolgend zijn enkele politieagenten, met kogelwerende vesten aan, in actie gekomen. Op de Groenling in Hoogerheide troffen ze het trio aan. Middels een zogeheten uitpraatprocedure, die wordt toegepast bij vuurgevaarlijke personen, zijn de verdachten uit de auto gehaald. Zij zitten vast en worden dinsdag gehoord.

In de auto is een vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Ook werd munitie in beslag genomen bij een van de verdachten.