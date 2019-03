Drietal in Bergen op Zoom met stroomstootwapen bedreigd, gemaskerd tweetal ontkomt

Dinteloord heeft vandaag een tijdelijke BMX-baan

9:00 DINTELOORD/KRUISLAND - Kinderen in Kruisland pleiten al een jaar voor een BMX-baan in hun woonplaats. Zolang die er nog niet is, kunnen de kinderen zich vandaag uitleven op een tijdelijke baan aan de Zuidzeedijk 3 in Dinteloord.