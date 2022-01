Driehonderd graven in Bergen op Zoom worden geruimd: ‘Het wordt meer en meer een gedenkpark’

Enkele vuurwerk­slacht­of­fers in ziekenhui­zen West-Bra­bant, in Breda vooral mensen met problemen door alcohol of drugs

BERGEN OP ZOOM/BREDA/ROOSENDAAL - De West-Brabantse ziekenhuizen Bravis en Amphia hebben een relatief rustige jaarwisseling gehad. Waar de spoedeisende hulp in Bergen op Zoom wel wat vuurwerkslachtoffers moest helpen, bleef het in Breda op dat vlak dit jaar stil. Daar zijn alleen mensen behandeld voor alcoholvergiftiging of problemen door drugs.

1 januari