Drie zussen, één Roparunteam: een minutieus geplande operatie

Ze zijn al jaren betrokken bij de Roparun, maar dit jaar zijn ze er voor het eerst alle drie bij. De zussen Nicole (29), Simone (27) en Marlies (25) Zomer uit Bergen op Zoom vertrekken vrijdag met team 52, ‘Altijd ééntje te veel’, naar Parijs voor de start van de 28ste Roparun.



In estafettevorm lopen de teams vanaf zaterdagmiddag naar Rotterdam, waar maandag de finish is. Het is een minutieus geplande operatie, waarover Marlies als teamcaptain de leiding heeft. ,,Mijn taak is onder meer om te zorgen dat iedereen op de goede tijd en plek klaarstaat. Onderweg ben ik constant het schema aan het herberekenen, zodat we zo min mogelijk tijd verliezen.’’