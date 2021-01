Drie West-Brabanders over waarom dit hun jaar wordt: ‘Als je een droom hebt, moet je ervoor gaan’

Hans Rombouts uit Halsteren wordt dit jaar 50, en heeft daarom het doel voor ogen om een marathon te lopen. Als het kan, dan in New York. ,,Ik heb zelf in Amerika gewoond en daarom lijkt het me gaaf om daar mijn eerste marathon te lopen. Dit vindt plaats in november, hopelijk mogen we dan weer reizen,” vertelt hij. Hij loopt al 35 jaar hard.