Drie verdachten van bankoverval Goes aangehouden bij Steenbergen

Zuid-Afri­kaans bezoek op basis­school Gummarus Steenber­gen

16:30 STEENBERGEN - Vorig jaar zamelden de groepen acht van basisschool Gummarus geld in voor een opvang in Zuid-Afrika. Dinsdagochtend kwam de Zuid-Afrikaanse professor Prinsloo meer vertellen over deze opvang in de groepen acht van dit schooljaar.