Drie serieuze kandidaten voor aankoop Zweedse woningen in Halsteren

30 graden, maar in Putte lopen ‘levende sneeuwpop­pen’

24 augustus PUTTE - Het leek wel of er zaterdagmiddag levende sneeuwpoppen rondliepen in Putte. Maar van sneeuw was bij een temperatuur van rond de 30 graden geen sprake. Het waren kinderen die zich vermaakten bij de schuimparty op een grasveld langs de Beukendreef in Putte.