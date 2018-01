Drie personen gewond bij brand in Hoogerheide

Postzegel Gevangenpoort in Bergen op Zoom onthuld

29 januari BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter heeft maandagmiddag in de Gevangenpoort het eerste exemplaar van de postzegel van de Bergse stadspoort in ontvangst genomen. De burgervader toonde zich zeer in zijn nopjes met de vereeuwiging van het Rijksmonument door PostNL in de vorm van een zegel. ,,Goed om Bergen op Zoom zo op de kaart te zetten, nu ook letterlijk op bijvoorbeeld een briefkaart. De Gevangenpoort is een onlosmakelijk onderdeel van de identiteit van de stad."