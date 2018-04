Drie ouderensteunpunten in Bergen op Zoom sluiten hun deuren

BERGEN OP ZOOM - De ouderensteunpunten in de Zoomflat, De Elsenborch en Aen de Fonteyne in Bergen op Zoom draaien de komende jaren hun deuren op slot. Het personeel en de vrijwilligers, die namens WijZijn TraverseGroep de steunpunten runnen, zijn daar onlangs door directeur Ad van Rijen van op de hoogte gesteld.

Van Rijen benadrukt dat de sluiting geen personele gevolgen heeft. ,,Sterker nog, er is eerder een tekort qua personeel. We zoeken een goede plek voor de betrokken medewerkers en vrijwilligers."

Brede functie

Het dichtgaan van de locaties heeft te maken met de nieuwe plannen voor de wijkhuizen in de Markiezenstad, die eind vorig jaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De buurthuizen krijgen een veel bredere functie waardoor iedereen binnen de wijk hier terecht kan. Reden dat alle activiteiten van ouderensteunpunten worden ondergebracht bij bestaande gemeenschapsgebouwen. ,,We gaan uiteraard geen steunpunt sluiten zonder dat alle activiteiten elders zijn ondergebracht. Pas daarna beëindigen we het beheer ervan", aldus Van Rijen.

Voorzitter Martien Franken van OOBOZ (Overleg Ouderen Bergen op Zoom) heeft in de wandelgangen al over de plannen gehoord, maar officieel nog niets vernomen. ,,We hopen begin volgende week daar meer duidelijkheid over te krijgen van Van Rijen. We zijn benieuwd welke filosofie erachter schuil gaat en willen weten welke andere aspecten dan bedrijfseconomische hierbij een rol spelen."

Rollator

De OOBOZ-voorzitter heeft begrip voor bijvoorbeeld het onderbrengen van Ouderensteunpunt Zoomflat in wijkgebouw Korenaere. Maar hij wijst ook op een gevaar dat dreigt bij het sluiten van het steunpunt. ,,Voor mindervaliden en hulpbehoevende ouderen die nu alleen maar naar beneden hoeven te gaan, is verplaatsing naar de Korenaere wel lastig. Ik zie die niet met hun rollator die kant op gaan." Van Rijen onderschrijft dat probleem, maar zegt alles in het werk te stellen om deze mensen niet buiten boord te laten vallen. ,,Ook voor deze mensen zoeken we een oplossing."

Gefaseerd

Wanneer welk steunpunt sluit, is nog onduidelijk. Volgens de WijZijn-directeur zal dat gebeuren gedurende de looptijd van de nieuwe plannen voor de buurthuizen (2018-2022). ,,De operatie wordt gefaseerd uitgevoerd. De exacte planning is nog niet bekend."