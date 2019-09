Drie Oosterhouters spelen Miljoenenjacht, maar vallen een voor een af: ‘Ik baal als een stekker’

jong in ‘Jammer dat er geen uitgaansge­le­gen­he­den zijn in Kruisland’

13:16 Quinten Rijshouwer (17) is opgegroeid in Kruisland. Hij heeft nu een tussenjaar en werkt in de horeca. Hij is ook veel bij zijn moeder in Roosendaal te vinden en houdt van het leven in de stad, maar Kruisland blijft altijd zijn dorpje.