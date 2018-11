Drie nieuwe escape rooms in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom is binnenkort drie escape rooms rijker. Er wordt momenteel gewerkt aan twee escape rooms in het pand van de Kleine Vlaming aan de Grote Markt in Bergen op Zoom en er ligt een plan voor een escape room in het Vierkantje.

De eerste, aan de Grote Markt staat in het teken van toneel en gaat eind deze maand al open. Exploitant is Maikel Goudzwaard van Uitje in Jouw Stad, die ook de escape room in de Gevangenenpoort exploiteert. ,,Maar dit is wel een unieke locatie aan de Grote Markt”, zegt hij. ,,Meestal vind je escape rooms buiten of rondom het centrum.”

‘De Kelder van de Maagd’ Het is eind 2009…. Volgend jaar is een groots jubileumjaar met de viering van 20 jaar Theater De Maagd. Een jaar bomvol speciale optredens voor het destijds al welbekende theater de Maagd. Maar een stad als Bergen op Zoom zou Bergen op Zoom niet zijn om in dat jaar een speciaal spektakelstuk op te voeren met uiteraard vele Bergse talenten die door het CKB en BOV zijn voortgebracht. Honderden meisjes, jongens, dames en heren geven zich op om een plaats op het podium te kunnen bemachtigen, maar dat maakt de concurrentie ook groot… Twee van de meest opvallendste talenten kunnen elkaar namelijk niet uitstaan. Één van hen lijkt plots van de aardbodem verdwenen… Is de concurrentie dan niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk moordend geweest? Jaren later stuiten jullie door puur toeval op een kelder. Een kelder waar geluid uit lijkt te komen... Broodjeszaak De Kleine Vlaming is al een paar weken dicht en gaat ook niet meer open. In plaats daarvan wordt er in de kelder van het pand hard gewerkt aan de eerste escape room. Die krijgt de naam ‘de kelder van de maagd’ mee. ,,We zitten natuurlijk direct naast het theater”, zegt Goudzwaard. ,,Er zullen ook theaterelementen in de kamer terug komen.”

Eind november open

Deelnemers worden opgesloten in een kamer en moeten opdrachten oplossen om binnen een bepaalde tijd te ontsnappen. In Bergen op Zoom zat tot nu toe alleen een escape room in de Gevangenpoort gevestigd.

Eind deze maand moet de eerste escape room aan de Markt opengaan, vertelt Goudzwaard. ,,We gaan op 18 november een eerste test doen. Of het niet te lang duurt om te ontsnappen en of alles klopt. Als dat goed gaat, dan verwachten we een week later al open te gaan.” Daarna wordt er pas gewerkt aan de tweede escape room.

De doelgroep is breed, maar de escape room is niet geschikt voor kleine kinderen. ,,Gezinnen kunnen natuurlijk wel meedoen, maar we mikken op mensen van zestien jaar en ouder”, vertelt Goudzwaard. ,,De opdrachten zijn te moeilijk voor kleine kinderen.”

Vierkantje

In het pand aan de Kortemeestraat 18 wil Antal Bekendam een escape room openen. Dat pand is van de gemeente maar die wil in principe meewerken. ,,We zien het als toegevoegde waarde voor de stad”, zegt wethouder Patrick van der Velden. ,,We willen meer variatie in de binnenstad. Niet alleen maar winkels, maar bijvoorbeeld ook lunchrooms. Een escape room is een welkome aanvulling. Dat brengt de levendigheid omhoog.”

De gemeente houdt wel rekening met de buurt. ,,We willen niet dat omwonenden overlast hebben van de escape room. Daarom beperken we de openingstijden tussen 09.00 uur en 22.00 uur”, stelt Van der Velden. ,,Er zijn escape rooms die tot middernacht open zijn, maar dat willen we hier niet.”