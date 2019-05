Drie minderjarigen opgepakt voor heling van scooter in Bergen op Zoom

Stichting wil meer aandacht voor prominente Bergenaar Anton van Duinkerken

6:02 BERGEN OP ZOOM - Hij is een van de belangrijkste Bergenaren geweest. Anton van Duinkerken. In Bergen op Zoom is hij nog prominent aanwezig: een park dat naar hem is vernoemd en een bronzen beeld op de Grote Markt. Bijna alle Bergse kinderen hebben wel eens aan de vinger van dat beeld gehangen. Maar slechts weinigen weten van wie de vinger is. Daar moet verandering in komen, vindt de net opgerichte stichting Anton van Duinkerken Nu.