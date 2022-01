Drie minderjarigen kopen met vals geld telefoon van vrouw in Bergen op Zoom

Bij de verkoopafspraak, die gemaakt was op een online verkoopsite, betaalde een van de jongens met vals geld. Hij kreeg de telefoon mee, waarna de verkoopster ontdekte wat er aan de hand was. Zij deed aangifte en gaf het signalement door van de jongen die bij haar aan de deur was geweest.

Achtervolging

Agenten in de buurt zagen de jongen wegrennen toen hij hen in het oog kreeg. Door de Iepstraat volgde een korte achtervolging te voet. De jongen kon, dankzij een getuige, rond 13.40 uur worden aangehouden in de achtertuin van een woning aan de Parallelweg. De jongen (15, Ossendrecht) had zich daar verstopt voor de politie.

Nog twee andere jongens (16 jaar, uit Halsteren en Bergen op Zoom) werden aangehouden wegens vermoedelijke betrokkenheid bij de zaak. Alle drie de verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau om daar een verklaring af te leggen. Op last van de officier van justitie zijn alle drie de verdachten later in vrijheid gesteld.

Zowel de telefoon als het valse geld werd aangetroffen bij de 15-jarige verdachte. De spullen zijn in beslag genomen. Voor het drietal is een proces-verbaal opgesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's