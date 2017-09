Drie miljoen euro voor opknapbeurt garage Achter de Grote Markt in Bergen op Zoom

Lekkages

Al langer is bekend dat er het nodige mis is met de garage. Er zijn lekkages door een gebrekkige dakconstructie, de garage voldoet niet aan eisen van brandveiligheid en is hij gedateerd qua uitstraling, functionaliteit en toegankelijkheid. Bovendien trekt de parking weinig klanten. Na het sluiten van de Albert Heijn aan de Vlaszak is de bezettingsgraad bijna gehalveerd, van 70 naar 40 procent. Opmerkelijk, gezien de ligging van de parkeerkelder. Hij ligt hartje binnenstad, dichtbij de Grote Markt, theater De Maagd en het Markiezenhof.

Die ligging is een van de redenen van B en W om hem aan te pakken. ,,De potentie van deze parkeervoorziening op deze locatie is enorm", zo staat in het raadsvoorstel. Het college wil de parking met name inzetten om de 'culturele bezoeker' naar de Bergse binnenstad te trekken en zo de toeristische aantrekkingskracht te vergroten.

Parkeerbeheer

De hoofdtoegang voor voetgangers wordt verplaatst richting Potterstraat. Zo ontstaat een open en directe verbinding met de binnenstad. Door het huidige pand van Parkeerbeheer aan de Wassenaarstraat te verlaten en de dienst onder te brengen bij Achter de Grote Markt wordt veel meer service richting bezoekers geleverd. ,,Parkeerbeheer kan dankzij de aanwezige baliefunctie een aanspreekpunt worden voor de bezoekers van de garage en in die zin een verlengstuk worden van de VVV", aldus het college.

Bovendien is er dan dag en nacht iemand aanwezig. Dat leidt tot extra sociale controle en gevoel van veiligheid. Met name een gebrek aan dat laatste is voor veel mensen reden 's avonds hier niet hun auto weg te zetten. Via deze maatregelen verwacht het college 75 mille per jaar extra binnen te harken aan parkeeropbrengsten.

