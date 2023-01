Drie mannen bedreigen tiener en eisen zijn geld in Halsteren, op de vlucht met enkele muntstukken

Fokker El­mo-personeel stelt ultimatum aan directie om gelijke verhuisbo­nus: ‘De actiebe­reid­heid is hier groot’

HOOGERHEIDE - Een overgrote meerderheid van het personeel bij Fokker Elmo in Hoogerheide wil staken om net zo’n hoge verhuisbonus af te dwingen als hun collega's in Helmond is beloofd. De vakbonden FNV en CNV gaan de directie een ultimatum stellen.

24 januari