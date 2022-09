Drie lichtgewonden bij ongeval met vrachtwagens en auto op A4 bij Ossendrecht

Hoe een bestraalde vlieg zorgt voor gezonde uien op het bord

MOERDIJK - Zoals elke plant last heeft van plaaginsecten, is de uienvlieg de gesel voor de juin. Het bedrijf De Groene Vlieg heeft een oplossing: gesteriliseerde mannetjes. Uienteler Grego van Beek uit Moerdijk is er maar wat blij mee.

8 september