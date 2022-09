Drie lichtgewonden bij ongeval met vrachtwagens en auto op A4 bij Ossendrecht, weg dicht tot 22.00 uur

Update Man wordt gestoken door bekende en raakt gewond in Bergen op Zoom, 22-jarige verdachte aangehou­den

BERGEN OP ZOOM - Aan de Kamperfoeliestraat in Bergen op Zoom is zaterdagochtend een man gewond geraakt bij een steekincident. Iets later werd in de Rooseveltlaan een 22-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden als verdachte.

3 september