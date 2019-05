Drie kopschoppers trappen Martijn uit Sint-Annaland bewusteloos na afloop Trekkertrek

Bevelander had een gezellige avond, samen met zijn nieuwe vriendin. Bij het verlaten van het terrein kwam het kort tot een confrontatie met een ex-vriendin en haar nieuwe vriend. ,,We hadden daar helemaal geen trek in en wilden naar huis. We waren net de poort uit toen het misging. Het was een vooropgezette actie.”

Zelf herinnert Bevelander zich niets van het incident, maar volgens getuigen werd hij ineens aangevallen door drie mannen die op hem in begonnen te schoppen en slaan. ,,Ze hadden het alleen op m'n hoofd voorzien, op m'n been heb ik geen enkele blauwe plek. Het was een gecoördineerde aanval, ik had wel dood kunnen bloeden.” De Stallander raakte buiten bewustzijn en werd pas in de ambulance weer wakker. ,,Ik weet alleen nog dat ik wartaal uitsloeg. Later bleek in het ziekenhuis dat m'n oogkas is verbrijzeld, en mijn neus en jukbeen zijn gebroken. Ik heb een eigen pluimveebedrijf en kan dus niet werken, ik moet nu mensen gaan inhuren. Ik sta stijf van de pillen en zit volop aan de antibiotica. Het kan toch niet zo zijn dat ze hiermee zomaar kunnen wegkomen?”