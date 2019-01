Drie Koningen vieren in 't DrieVierde in Steenbergen: 'Echt geweldig!’

Grote zakken Fruittella, colasnoepjes, marshmallows... De buit was groot zondagavond in Steenbergen. Een klein groepje kinderen trekt langs de Julianastraat, Emmastraat en Wilhelminastraat om zoveel mogelijk snoepgoed te vergaren. De oudere jeugd gaat het Doornedijkje op. Niet iedereen is thuisgebleven om het lied van Drie Koningen aan te horen, maar de bewoners die wel opendoen weten allemaal waar het over gaat en hebben ook meteen lekkernij in hun handen.

Kruiwagen

,,Ik vind het leuk!", zegt Kaylee van Dessel (9). Finn IJzermans (9): ,,Wij zijn net op het Doornedijkje geweest en daar hebben we lolly's, spekjes, van alles gekregen!" Zus Bibi (12): ,,Volgens mij hebben we op dit moment wel iets minder snoep dan vorig jaar. Maar straks komt nog de kruiwagen erbij (van de jongere kinderen, red.) dus dan hebben we weer meer snoep.”

Volgens ouder Marike Vroon is de traditie 'echt geweldig'. ,,Heel leuk dat dit voor de kinderen georganiseerd is. Dat we ook allemaal samen zijn zo... Ik heb zelf een tweeling van 4,5 jaar, Guusje en Bram, dus wij lopen al vier jaar mee. En ik kom in deze wijk zelf ook al zestien jaar lang, mijn schoonouders wonen namelijk hier. Daardoor wist ik dat deze wijk zo actief was, daarom dat we een huis hebben gekocht hier. Dat was ook onze enige eis, dat het huis in deze wijk stond. Ik vind het zo mooi dat de wijkvereniging hier zoveel doet."

Traditie

Inmiddels is de groep bijna klaar, in de Emmastraat gaan we langs de laatste huizen. De kinderen bellen aan bij Erik Raijmaekers. 'Drie Koningen, Drie Koningen...' zingen de kinderen in koor. ,,Okay, en nu?", vraagt Raijmaekers als de kinderen klaar zijn. Het blijft stil. Lang houdt Raijmaekers het niet vol; het is een grap. Snel pakt hij het klaargelegd pak koek en geeft het aan de kinderen.