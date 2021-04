Drie hardrijders raken rijbewijs kwijt in Heijningen, Dinteloord en Ossendrecht

Vrachtwa­gen ramt magazijn Bergs bedrijf: ‘Als er iemand binnen was geweest, had ie het niet naverteld’

8 april BERGEN OP ZOOM - Een ongeval waarbij een passerende vrachtwagen woensdagochtend dwars door een buitenmuur reed bij groothandel Beuken in Bergen op Zoom heeft een enorme ravage, maar slechts een lichte handwond tot gevolg gehad. ‘Als er iemand in het magazijn was geweest, had ie het niet na kunnen vertellen.’