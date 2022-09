Drie graveltochten over onverharde Brabantse en Thoolse paden: ‘We gaan deelnemers verrassen’

COLUMN ‘A sloopt B’, ‘X sloopt Y’: de politiek is verslaafd aan nietszeg­gen­de filmpjes

Vorige week was het Demolition Day. Je kon rondkijken bij sloopbedrijven als Vissers in Oosterhout en Snellen in Rijsbergen. Dat was ongetwijfeld vele malen interessanter dan de open sloopdagen die politieke partijen er daarna van probeerden te maken.

23 september