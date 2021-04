Drie generaties en 75 jaar Timmermans Adviesbureau ‘Klanten zijn blij dat de zaak in de familie bleef’

Het kantoor vierde gisteren haar 75-jarig bestaan. Inmiddels heeft Loes Timmermans, de derde generatie, het roer van haar vader overgenomen. Peet Timmermans startte het bedrijf. ,,Of dat in april was, is niet meer precies te achterhalen”, vertelt Jan. ,,Maar veertig jaar geleden, op 1 april 1981 heb ik het overgenomen. Dus houden we die datum maar aan.”



Peet stierf in december 1980. ,,Hij was een bekende Bergenaar, zat in veel besturen”, zegt Jan. Na het overlijden van zijn vader nam hij het bedrijf, als jongste van de zes kinderen, over. ,,Ik was leraar boekhouden en economie op de Streekschool. De eerste anderhalf jaar heb ik dat er nog naast gehouden, om te kijken of een eigen bedrijf wel iets voor mij was.”