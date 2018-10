Drie dagen festiviteiten rond Ibachorgel Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Gertrudis Cultuur Stichting (GCS) houdt van vrijdag tot en met zondag in de Gertrudiskerk aan de Grote Markt in Bergen op Zoom een groot aantal activiteiten rondom het Ibachorgel.

Er is een uitgebreid programma samengesteld waarbij ook de jeugd aan haar trekken komt.

Vrijdagavond

Het festival begint vrijdagavond met een voorspeelavond door orgelleerlingen van Janno den Engelsman. De entree is vrij.

Zaterdag

Zaterdag verzorgen Hans Smout en Janno den Engelsman van 9.30 tot 14.00 uur een workshop dirigeren en orgelspelen. Deelnemers kunnen zich aanmelden via: www.sintfranciscuscentrum.nl. Deelnemen kost 15 euro inclusief lunch.

Van 12.00 tot 18.00 uur wordt in Den Enghel aan de Grote Markt in Bergen op Zoom het Bergs Cultuur Festival gehouden. Volgens GCS loont het zeker de moeite om het kunst- en literatuurprogramma te bezoeken.

Modetheater

In de Gertrudiskerk is zowel om 14.30 en 15.30 uur het nieuwe modetheater 'De Magic van Ibach 'van kostuumontwerper Ward Warmoeskerken. Onder klanken van het Juliana beiaard van de Gertrudiskerk begint de voorstelling in de tuin aan de Kerkstraat en zet die zich voort in de kerk onder klanken van het Ibachorgel. De entree is gratis.

Om 20.30 uur wordt in de kerk de stomme film 'The Phantom of the Opera' uit 1925 vertoond. Voor geïmproviseerde muziek zorgt de Rotterdamse stadsorganist Geert Bierling op het Ibachorgel. Entree 8 euro. Leden Cinema Paradiso 7 euro en Vrienden van het Ibachorgel 4 euro.

Zondag

Zondag is er om 9.30 uur een eucharistieviering. Janno den Engelsman bespeeld dan het Ibachorgel. Om 12.00 uur is het 'Twaalfuurtje met Ibach'. Maarten Stalpers speelt klarinet en Janno den Engelsman het Ibachorgel. Om 14.00 uur begint: 'Orgel for kids'. Het 'doe orgel' van de Brabantse Orgelfederatie is speciaal voor de kinderen aanwezig. Entree is gratis.