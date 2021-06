Drie coronagolven eisten in totaal 584 levens in Amphia en Bravis

Dit blijkt uit cijfers die de twee West-Brabantse ziekenhuizen naar buiten hebben gebracht. Totaal werden in Amphia (Breda en Oosterhout) tijdens de drie coronagolven 1872 patiënten met Covid-19 opgenomen tegenover 2044 in Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom. De cijfers van Bravis lopen tot 10 juni jongstleden.



Het bovenstaande betekent dat zowel in Amphia als in Bravis bijna 15 procent van de opgenomen corona-patiënten is gestorven.



De meerderheid (ruim 61 procent in Bravis, 64 procent in Amphia) van patiënten kon na behandeling in het ziekenhuis rechtstreeks naar huis, terwijl 12 tot 15 procent van de mensen in de twee ziekenhuizen na ontslag werd doorverwezen naar thuis- of verpleeghuiszorg.