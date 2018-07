Drie bijzondere kraampjes op de Krabbenfoor in Bergen op Zoom

Poolse supermarkt in Bergen op Zoom bedekt 'schreeuwe­ri­ge' reclame

9:30 BERGEN OP ZOOM - De reclamestickers van Grosik Supermarkt in Bergen op Zoom zijn sinds deze week deels bedekt. Geen 'schreeuwerige' reclame meer. Het is het compromis dat eigenaar Kamiar Saleh van de Poolse supermarkt aan de Bredasestraat voorstelt. Hij heeft ondoorzichtige, grijze folie over de stickers geplakt, waardoor de reclame tijdelijk niet meer te zien is.