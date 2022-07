Drempel laag, tempo hoog bij koers in Huijbergen, tussen de kermis door: ‘Mooi voor klein dorp’

Om 19.00 uur volgt het Woensdrechts Wielerkampioenschap over 40 kilometer in de categorieën 50-, 50+ en dames. ,,Vorig jaar startten er 62 renners, een record. En er komt altijd veel volk kijken", zegt Wil de Jong van Hover, die de koers organiseert met de fietsende wethouders Jeffrey van Agtmaal en Lars van der Beek. ,,80 renners is de max", stelt Van Agtmaal. ,,Het rondje kan er meer aan, maar de niveauverschillen zijn groot.”

Immers, een licentie is niet vereist, maar er rijden wel elitecoureurs mee. ,,De drempel is laag. Iedereen uit in Woensdrecht of van de Brabantse Wal mag starten. Soms doen er ook Belgen mee", zegt Van der Beek. ,,En het tempo ligt hoog. De kopgroep reed vorig jaar 42 per uur. Maar anderen rijden minder snel, er moet dus ruimte blijven om te passeren.” Deelname kost 5 euro, voorinschrijven is gewenst en kan tot en met 26 augustus via jongbazuin@gmail.com of 0164-642110.