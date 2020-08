Drankje mee de zaal in, geen pauze en alles op anderhalve meter: De Maagd coronaproof theaterseizoen in

Kaartjes kunnen alleen gekocht worden per huishouden. Zelf je stoel uitkiezen bij de reservering kan voorlopig niet, omdat niet alle stoelen beschikbaar zijn. ,,Maar we werken wel met een systeem waarbij bezoekers de best beschikbare stoelen krijgen. Dat kunnen ze bij de reservering aanklikken”, vertelt Goorden die stelt dat dat in coronatijd bijzonder is. Veel theaters wijzen mensen nu een stoel bij binnenkomst op de avond van de voorstelling.