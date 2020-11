Draak gaat in erwtensoep: ‘De lekkerste’ van Nederland komt uit Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - ,,We gaan ons volle bak focussen op erwtensoep. Hiermee hopen we de winter door te komen.”

Aldus Tim Schimmel, Operations Manager van Grand Hotel de Draak in Bergen op Zoom.

,,We hebben doordeweeks een handjevol hotelgasten maar het grootste gedeelte van het hotel staat de hele week leeg", zegt Schimmel. En ook in Hemingway, het restaurant van het hotel, was tijd over.

Nieuwe initiatieven

Tijd voor nieuwe initiatieven. Erwtensoep. ,,Mijn vader kon er wat van, maar deze is de lekkerste die ik ooit geproefd heb", beweert hij.

De groenten gaan apart in een zak de stoomoven in, met daarbij wat dragon (verwijzing naar de Draak). In een blik (verfblikken met lokaal gefabriceerde eigen etiketten) gaat 700 gram vegetarische soep. De 100 gram vlees (geplukte varkenshiel met rookworst) wordt apart bijgeleverd.

Quote En de biologisch geteelde dragon komt uit het klooster St. Catharina­dal te Oosterhout. Tim Schimmel, Manager De Draak

De klant krijgt er een sneetje roggebrood met katenspek bij en een pipetje met eigengemaakte maggi van lavaskruiden en biologisch geteelde dragon uit het klooster St. Catharinadal te Oosterhout. Totaal: 12,50 euro, goed voor twee personen.

Quote We wilden naast onze standaard afhaalpak­ket­ten iets bieden dat toeganke­lijk en betaalbaar is. Tim Schimmel, Manager De Draak

Schimmel: ,,We wilden naast onze standaard afhaalpakketten iets bieden dat toegankelijk en betaalbaar is.”

Eerste 100 liter

Zaterdag gaat de actie soep de lucht in. De komende week wordt alvast 100 liter gemaakt, wat over zou zijn kan de diepvries in. De inhoud van een blik is volgens Schimmel ongeveer een week houdbaar.

Voor wie interesse heeft: bestellen via hoteldedraak.nl/website/actie/erwtensoep. Op die site kun je direct afrekenen en aangeven wanneer je je blik(ken) komt halen.

Volledig scherm De erwtensoep van restaurant Hemingway, onderdeel van Grand Hotel de Draak in Bergen op Zoom. © Hotel de Draak / Restaurant Hemingway