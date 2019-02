Draai van de Kraai: 'Me doen nog een rondje’

BERGEN OP ZOOM - Een stad die Vastenavend viert met als motto 't Is Koers' schreeuwt natuurlijk om een eigen wielercriterium. Maar 't Krabbegat zou 't Krabbegat niet zijn, als die daar niet zijn eigen draai aan zou geven. En zo is zondag de wielerklassiekers Draai van de Kraai verreden, georganiseerd door wielerkommitee Tandje d'r bij.

Een echt voorjaarscriterium, verreden onder een heerlijk zomerzonnetje, met alles erop en eraan: rondemissen op het podium, een opgewonden speaker, wielerreporters en natuurlijk ook de dopingcontrole 'mag ik uw plasje controleren?'. Om precies elf over half drie klinkt het startschot op het Beursplein. Twee maal elf ploegen treden aan om het parkoers van 250 meter 'vals plat' te bedwingen, van het Beursplein naar de meet aan de Grote Markt, waar de Kraai en de gladiolen wachten. Je kuiert het in een paar tellen, maar de ploegen hebben er soms langer voor nodig. Logisch wel, want aerodynamica is aan deze coureurs niet besteed.

Stokpaard

Het begrip fiets wordt ruim opgevat: de ruiters van Deusjevoo verplaatsen zich per stokpaard, de Ferd Quik Step Ploeg natuurlijk op de step en de Pedoleurs op driewielers. Uiteraard is er ook een 'Kermiskoers', inclusief botsauto. En dan is er nog die houthakkersploeg, op een houtenfiets met wc-brillen. Dweilband Leutig Spul heeft het in elk geval goed voor elkaar: een bierfiets is ook een fiets en voor deze gelegenheid omgedoopt tot Wielercafé de Ròòje Lantèèrne. En er rijdt zelfs een heuse Romeinse strijdwagen, met de rondemiss er al in. Je kan maar zeker zijn van je overwinning. Wel op de fiets: de damesrenners van Tetten de la Koers, knap gesoigneerd en uitgerust met imposante voorgevels en heel groot het reclamebord van de sponsor voor op de fiets: saunaclub Wana. Een andere renner verwisselt, bij gebrek aan soigneurs, halverwege het parkoers op zijn dooie akkertje een bandje. Haast lijkt hij niet te hebben en hij is niet de enige. 'Me doen nog een rondje' staat op het reclamebord van een van de ploegen.

Er wordt gestart in een Ploegentijdrit, een Elitekoers en een race voor de Liefhebbers. Of de renners zich nou wel of niet het snot voor ogen gereden hebben, maakt weinig uit, blijkt bij de massale fotofinish op de Markt. ,,Het komt erop neer dat jullie allemaal gewonnen hebben'', roept de speaker. Langs het hele parkoers staat het vol met leutige wielerfans die pogen een glimp van de coureurs op te vangen. maar dat valt gezien de drukte nog niet mee. Net zoals bij die andere Draai in Roosendaal vermaken zij zich ook zonder zicht op de renners prima bij de cafés. Daar draait ook alles om rondjes, maar wel hele andere.

