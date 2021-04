Dozen vol paashazen en shampoo naar Bergse voedselbank: ‘Superlief’

Zo kwam het korps in overleg met de Santarun uit bij de Voedselbank. Daar brengen leden vrijdagmiddag kratten en dozen met allerlei verzorgingsspullen. ,,We hebben ook spullen speciaal voor kinderen, zoals shampoo en chocoladepaashazen. Deze donatie is mede tot stand gekomen door Kruidvat Halsteren. We zijn heel trots dat we dit nu op deze manier kunnen doen.”



De leden kozen speciaal Goede Vrijdag voor de donatie. ,,We doen het nu speciaal voor Pasen. Zo willen we vreugde brengen naar mensen die het nodig hebben.” Voorzitter Corrie Damen van de Voedselbank reageert enthousiast. ,,Superlief", zegt ze, terwijl de leden de spullen uitladen. ,,Echt fantastisch. Wij krijgen normaal bijna nooit verzorgingsproducten, maar die zijn wel heel duur. Daar zijn de mensen dus extra blij mee, dat is heel fijn.”