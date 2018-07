Dorstig weer: Evides levert 100 miljoen liter water extra door hitte en droogte

BERGEN OP ZOOM - Het is dorstig weer en dat merken ze bij Evides. Door de leidingen van het waterbedrijf, dat drinkwater levert in de Brabantse Wal, Zeeland en het zuidwesten van Zuid-Holland, stroomde afgelopen zondag 590.000 kubieke meter. Ter vergelijking, op zondag 17 juni toen het een graad of 18 was in Zeeland, stond de meter aan het einde van de dag op 494.000 kubieke meter. Een verschil van 96.000 kubieke meter ofwel bijna 100 miljoen liter water.

Tot leveringsproblemen leidt het verhoogde waterverbruik niet, laat het waterbedrijf weten. In de spaarbekkens in de Biesbosch zit voor maanden voorraad. Daarnaast kan Evides ook water uit diepe grondlagen putten.

Lagere waterdruk

Desondanks roept het waterbedrijf iedereen op verstandig om te gaan met het verbruik. Als iedereen tegelijk thuis de kranen opendraait kan een piek in de afname leiden tot een lagere waterdruk. Tussen 6.00 en 9.00 uur 's ochtends en tussen 18.00 en 22.00 uur 's avonds is de vraag het grootst. Evides vraagt zijn klanten hiermee rekening te houden door bijvoorbeeld de tuin pas in de late avond te sproeien of met het vullen van zwembadjes te wachten tot na de ochtendspits.

Drinkwaterbedrijf Oasen (oostelijk deel van Zuid-Holland en deel van Utrecht) houdt er rekening mee dat woensdag een recordverbruik wordt bereikt. Buurman Evides durft die voorspelling niet aan.

Bij Evides staat woensdag 1 juli 2015 in de boeken als de dag dat het meeste water werd geleverd. Die dag noteerde het waterbedrijf 640.000 kubieke meter of wel 640 miljoen liter. Toen steeg het kwik in Vlissingen tot 30,3 graden en in Westdorpe was de maximumtemperatuur 35,6 graden. Voor komende woensdag voorspelt het KNMI een temperatuur van rond 23 tot 25 graden.

Droogte

Naast de temperatuur speelt ook de droogte een rol bij het toenemend waterverbruik. Het neerslagtekort - het verschil tussen de hoeveelheid regen en de hoeveelheid vocht dat verdampt - wordt gemeten tussen 1 april en 1 oktober. Het neerslagtekort is in Zeeland op dit moment het grootst in Zeeuws-Vlaanderen, in het gebied tussen grofweg Sas van Gent en IJzendijke.