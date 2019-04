Dorpsstraat in Halsteren na Pasen deels dicht

Gerrit Atres: ,,Minder consumenten, minder omzet, dat doet even zeer." Hij is wel blij dat de gemeente de geplande wegwerkzaamheden in de Dorpsstraat tot na Pasen heeft uitgesteld, met name op verzoek van ondernemers. Vanaf komende dinsdag tot en met 3 mei is een deel van de straat afgesloten, onder andere omdat er een nieuwe riolering wordt aangelegd.

Er is volgens Atres een goede omleidingsroute, om de overlast tot een minimum te beperken. ,,Alle winkels blijven bereikbaar. Alleen voor de deur parkeren zit er de komende tijd niet altijd in."

Noodzakelijk kwaad

De afsluiting van de Dorpsstraat was voor de winkeliers een voldongen feit. De werkzaamheden maken deel uit van het plan Vogelenzang. ,,Dat zorgt al voor veel bouwverkeer. Het is soms hectisch druk en dat wordt de komende twee weken nog gekker.” De dorpsraad Halsteren en de plaatselijke winkeliers zitten op één lijn. Dorpsraad-voorzitter Piet Soffers noemt de afsluiting vervelend. ,,Het is een noodzakelijk kwaad. Maar er is een goede wegomleiding." Atres hoopt dat alle betrokkenen geduld hebben. ,,We willen allemaal dat het Halsterse dorpshart leefbaarder wordt, verkeersvriendelijker en beter bereikbaar."

Van een blauwe zone is wat Atres betreft voorlopig geen sprake. ,,We willen eerst zien hoe de verkeersstromen zich straks ontwikkelen. Dat geldt ook voor de parkeerplaatsen. Pas daarna gaan we evalueren. Wat ons betreft kan iedereen ook in de toekomst in Halsteren vrij parkeren. Dat vinden we een groot goed en maakt ons uniek."