Dorpsraad positief over plan zonnepark in Nieuw-Vossemeer

Marijn en Julian om en om in de hoofdrol van Bergs openlucht­spek­ta­kel Supersum

14:15 BERGEN OP ZOOM - De hoofdrol spelen in een theatervoorstelling. Voor veel kinderen is het een droom, voor Marijn Schotsman (11) en Julian Segers (10) is het de werkelijkheid. Zij spelen namelijk allebei de hoofdrol van Martien in het Bergse openluchtspektakel Supersum, dat in oktober wordt opgevoerd op de Waterschans.