Dorpsraad positief over huisvesten arbeidsmigranten in Dinteloord

Aannemer uit Bergen op Zoom failliet: 19 man op straat

10:07 BERGEN OP ZOOM - Twee zusterbedrijven aan Vierlinghweg in Bergen op Zoom zijn failliet. Namelijk Aannemingsbedrijf C.A. Scherpenisse en Zoon B.V. en Scherpenisse Infra B.V. Dat is afgelopen dinsdag uitgesproken in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.