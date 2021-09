Dorpsraad over Auvergnepolder: handreiking bieden aan politiek

Sporten met beperking in West-Bra­bant: ‘Dertig uur trainen in de week is geen uitzonde­ring’

30 augustus ROOSENDAAL - De Paralympische Spelen worden ook in West-Brabant door veel sporters met een beperking én hun begeleiders op de voet gevolgd. Alom in de regio wordt gehoopt dat de paralympische prestaties in Tokio een aanmoediging vormen voor met name breedtesporters met een lichamelijke handicap.