Dorpsraad Halsteren: ‘Mountainbikebaan in natuurgebied de Groote Melanen is illegaal’

De brief die de dorpsraad heeft gestuurd, is nog niet beantwoord, zegt gemeentewoordvoerder Erwin Stander. ,,Maar dat gaat gebeuren. Overigens is er sinds die tijd niks meer gebeurd in het gebied, dus dat de bouw gewoon door is gegaan, bestrijden wij.’’



De gemeente gaat ervan uit dat in goed overleg een oplossing te vinden is: ,,Naar onze mening is de aanleg van het ATB-parcours niet illegaal. Dus achteraf legaliseren is niet aan de orde.’’