Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland kiest de aanval

Voorpuien binnenstad Bergen op Zoom onder de loep genomen

21:29 BERGEN OP ZOOM - Een werkgroep van de Vereniging Binnenstad heeft de afgelopen tijd de winkel- en horecapuien in de binnenstad onder de loep genomen. Welke voorgevels zijn mooi, welke niet? Daarbij is niet alleen gekeken naar de kwaliteit en het straatbeeld, maar bijvoorbeeld ook of de puien wel aansluiten op de bovengevel. Dat heeft geresulteerd in een nota, waarin de waardering voor de verschillende panden in cijfers is uitgedrukt. Van een 1, wat uitstekend is, tot een 4, wat een storende pui is.