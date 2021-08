Dorpsplatform Woensdrecht doet veel én wil nog veel

WOENSDRECHT - Het dorp Woensdrecht is de laatste jaren behoorlijk verfraaid. Met dank aan het Dorpsplatform Woensdrecht. ,,Maar we hebben nog een hele lijst met wensen.”

,,We hebben best een hele boel voor elkaar gekregen”, vindt Kees Gravemaker van het Dorpsplatform Woensdrecht (DPW). Hij somt op wat er de laatste jaren allemaal is verfraaid en aangepakt. Hij noemt de bloembakken op het Col. Whitakerplein, een picknicktafel bij het hondenlosloopveld, vlinderstruiken bij het uitkijkpunt langs de Fortuinstraat, een watertappunt langs de Rijzendeweg en bordjes die de hondenpoepoverlast tegen moeten gaan.

Quote We hebben nog een hele lijst met wensen, waarvan we hopen dat een aantal komende jaren afgevinkt kunnen worden Kees Gravemaker Vorige week heeft het DPW nog een bankje geplaatst bij De Onderstal. Ook zijn er bij verschillende woningen nestkastjes opgehangen die moeten zorgen voor een grotere biodiversiteit. ,,En dan zal ik waarschijnlijk nog wel wat dingen vergeten”, zegt Gravemaker.



,,Maar we hebben nog een hele lijst met wensen, waarvan we hopen dat een aantal komende jaren afgevinkt kunnen worden.”

Grindpaden

Hij noemt het opknappen van een aantal grindpaden voor voetgangers, die een paar straten met elkaar verbinden. ,,Die paden zijn overwoekerd met onkruid. Vuil weghalen heeft geen zin. We willen dat daar worteldoek wordt aangebracht en er nieuw grind komt.”

Ook wil het DPW een watertappunt op het Col. Whitakerplein. De grootste wens van het DPW is dat de Langeweg een flinke opknapbeurt krijgt. ,,Veel fietsers maken gebruik van deze drukke weg, maar de bermen zijn erg slecht en bij regenval komt de weg blank te staan. We zijn hierover al een paar jaar in overleg met de gemeente.”

Quote Onze vergaderin­gen in dorpspunt ‘t Blickvelt worden altijd goed bezocht Kees Gravemaker

Bewoners mogen meepraten

Het DPW zou ook graag weer openbare vergaderingen willen gaan houden. ,,Dat doen we normaliter twee maal per jaar. Op deze vergaderingen kunnen de bewoners meepraten over wat er in het dorp speelt en wat ze graag verbeterd willen zien.”

De laatste openbare vergadering was in november 2019. Gravemaker vreest dat het nog wel even zal duren voor er weer zo’n vergadering gehouden kan worden. ,,Onze vergaderingen in dorpspunt ‘t Blickvelt worden altijd goed bezocht. Helaas is deze ruimte te klein om de anderhalve meter afstand in acht te nemen, dus moeten we wachten tot deze coronamaatregel vervalt.”