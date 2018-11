Dorpsplatform wil nu ook een mooiere entree voor Putte

Van Gaal zegt dat de inkom van Putte nu een rommelige aanblik geeft. ,,We willen bij de inkom een aantal groene haagjes en boompjes planten en ook borden met de tekst welkom in Putte." Hij zegt dat er in Putte het hele jaar veel te beleven is. ,,Dat willen we bij het binnenrijden van Putte kenbaar maken door middel van een digitaal informatiebord waarop is te lezen welke activiteiten er aan zitten te komen."

Bijspringen

Het DPP is met de gemeente en het waterschap in overleg om de binnenkomst van het dorp een stuk aantrekkelijker te maken. ,,Het waterschap is bereid om financieel bij te springen, mits we als DPP en gemeente aan educatie gaan doen over het waterbeheer in en rond Putte, omdat we een ingenieus afwateringssysteem hebben", zegt Van Gaal. Een andere wens van het DPP is de aankleding van de Antwerpsestraat. Deze doorgaande weg in Putte moet meer de uitstraling krijgen van een fraaie laan. Frank Roeken, voorzitter van het DPP zegt dat er nog steeds te hard wordt gereden op de Antwerpsestraat. ,,We zouden graag wat extra zebrapaden, en visuele drempels zien en ook witte fietsstroken. Dat haalt de snelheid eruit."